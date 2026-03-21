PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18 лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год и День солидарности азербайджанцев мира, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также День Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

В связи с праздниками Новруз и Рамазан праздничные наборы с начала марта доставляются семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров Общественного объединения «Региональное развитие».

В состав праздничных наборов входят различные продовольственные продукты.

Отметим, что с 2024 года в программу также включены дети лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий. В настоящее время проект охватывает более 1000 семей и свыше 2000 детей шехидов, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны, в послевоенный период, в ходе сентябрьских провокаций, а также антитеррористических мероприятий.

Напомним, что действующая программа также включает поддержку в сферах образования и здравоохранения.