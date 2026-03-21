Почему ОАЭ достается больше всех?

Источник, близкий к иранским властям, ранее говорил FT, что Тегеран бьет по отелям, аэропортам и другим гражданским объектам стран Персидского залива — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы сделать эти места небезопасными для американских граждан.

Собеседник газеты отметил, что богатые нефтью соседи Ирана в Персидском заливе теперь «столкнутся с повышенным инвестиционным риском». Инвесторы будут опасаться вложений в регион: «Вы находитесь рядом с Ираном, и в любой момент ракета может упасть посреди вашей страны», — пояснил осведомленный источник.

Шесть иранских чиновников ранее рассказали The New York Times, что план покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоял в том, чтобы сделать войну со страной чрезвычайно дорогостоящей не только для Израиля и США, но и для арабских стран, их экономик, туризма, мировой энергетики, транспорта и судоходства.

Иран продолжает бить по объектам в странах Персидского залива с начала операции США и Израиля против него в начале февраля. Атакам подвергались в том числе американские военные базы в регионе и суда.