Украинцы сбивают «шахеды» на Ближнем Востоке

Украинские специалисты помогают некоторым странам Персидского залива перехватывать иранские дроны. Более того, как пишет Украинская служба Би-би-си, украинцы уже успешно сбили несколько беспилотников в одной из стран этого региона.

Журналисты отметили, что украинские зенитные дроны (дроны-перехватчики) становятся все востребованнее из-за войны в Персидском заливе. Ранее украинские власти сообщили, что уже получили заявки на поставку беспилотников от 11 стран и направили на помощь несколько групп военных операторов с дронами-перехватчиками общей численностью около 230 человек.

Также журналисты добавили, что средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет всего около 1-2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использовать ракеты к дорогим системам ПВО для уничтожения иранских БПЛА.

Некоторые украинские производители дронов-перехватчиков рассказали журналистам, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также от посредников. По их словам, все заказчики заинтересованы в экспорте десятков тысяч украинских дронов-перехватчиков в этот регион. При этом они готовы приобрести их по цене, превышающей рыночную стоимость в Украине.

Ранее The Telegraph писало, что украинские военные и эксперты по беспилотникам с удивлением наблюдают за тем, как страны Ближнего Востока и их западные союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным дронам.

По данным издания, украинская армия за годы полномасштабной войны с Россией накопила уникальный опыт борьбы с беспилотниками и разработала собственные методы их перехвата. Однако на Ближнем Востоке, где сейчас разворачивается конфликт вокруг Ирана, многие страны оказались менее подготовлены к подобным угрозам.