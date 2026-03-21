Азербайджанцев объявили несчастной нацией

В «Рейтинге счастья-2026» среди стран постсоветского пространства лидирует Казахстан, занявший 33-е место. Далее идут Узбекистан (53-е), Кыргызстан (66-е), Республика Молдова (77-е) и Российская Федерация (79-е). Ниже расположились Таджикистан (88-е), Армения (89-е) и Грузия (91-е), а Азербайджан оказался на 102-й позиции, опередив лишь охваченную войной Украину (111-е место).
Мировой рейтинг возглавляет Финляндия. В первую пятерку также вошли Ирландия, Дания, Коста-Рика и Швеция, демонстрируя высокий уровень благополучия и удовлетворенности жизнью среди населения.
В числе стран с наименьшими показателями счастья названы Ботсвана, Зимбабве, Малави и Сьерра-Леоне. Самую последнюю строчку рейтинга занимает Афганистан.
При составлении World Happiness Report учитываются семь ключевых факторов: валовой внутренний продукт на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни и состояние здоровья, свобода выбора и принятия жизненных решений, степень взаимопомощи и благотворительности в обществе, уровень коррупции, а также общее восприятие людьми происходящего в стране.