Лавров: Россию отовсюду вытесняют...

Москва на данный момент «не видит у США стремления учитывать ее интересы», Вашингтон, напротив, пытается вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире российского телевидения.

«Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Придут американцы к нам, мы за сотрудничество с ними, но, если мы готовы на нашей территории проекты взаимовыгодные осуществлять и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то, наверное, и наши интересы за пределами российских богатств тоже должны уважаться. Пока мы этого не видим», — сказал он.

США «приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергорынках», добавил Лавров. По его словам, это является «открытой претензией на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах».