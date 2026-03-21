FIFA Series 2026: сборная Омана не сможет приехать в Азербайджан

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке сборная Омана по футболу не сможет принять участие в турнире FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане, сообщает ФИФА.

Напомним, в турнире, помимо нашей национальной команды, должны были сыграть сборные Омана, Сьерра-Леоне и Сент-Люсии.

Планировалось, что 27 марта Оман в полуфинале встретится со Сьерра-Леоне, а победитель и проигравший этого матча сыграют соответственно с победителем и проигравшим другой полуфинальной пары - Азербайджан - Сент-Люсия.

Но теперь непонятно, каким будет формат турнира FIFA Series 2026 в Азербайджане.