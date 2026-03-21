Моджтаба вроде бы есть, а вроде и нет

ЦРУ, «Моссад» и другие разведывательные службы по всему миру в день Новруза в прошлую пятницу внимательно наблюдали, выступит ли новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи с новогодним обращением, следуя традиции своего отца. Об этом пишет издание Axios.

Интрига, отмечает издание, заключается в том, что праздник прошел, а от Моджтабы появилось лишь письменное заявление. Это усилило неопределенность вокруг его физического состояния, местонахождения и роли в военных действиях Ирана.

Неудивительно, что он остается в тени: после убийства его отца Израиль дал понять, что Моджтаба стал одной из главных целей. Министр обороны США Пит Хегсет также заявил, что он был «ранен и, вероятно, изуродован» в результате удара, в котором погиб его отец.

Однако после трех недель отсутствия даже заранее записанного видеообращения его молчание вызывает все больше вопросов. У США и Израиля есть разведданные, указывающие на то, что Моджтаба жив — например, попытки иранских чиновников организовать с ним личные встречи (безуспешные из-за соображений безопасности).

Вопрос о Моджтабе поднимался на нескольких разведывательных брифингах президента Трампа. Команда национальной безопасности США пытается понять, кто фактически управляет Тегераном.

«У нас нет доказательств, что именно он отдает приказы», — заявил Axios высокопоставленный израильский чиновник.

«Это крайне странно. Мы не думаем, что иранцы выбрали бы мертвого человека верховным лидером, но у нас также нет доказательств, что он реально руководит», — отметил американский чиновник.

Моджтаба был объявлен верховным лидером 9 марта после того, как его поддержали представители жесткой линии. Его публичная реакция ограничилась письменным заявлением в Telegram спустя три дня, что усилило слухи о тяжести его ранений.

Американская и израильская разведка рассматривали Али Лариджани как фактического гражданского лидера Ирана — до его убийства Израилем на прошлой неделе.

«Их лидеры исчезли. Следующий уровень лидеров тоже. И следующий почти тоже. Теперь никто не хочет быть лидером. Нам сложно — мы хотим с ними говорить, но не с кем», — заявил Трамп в пятницу.

Израильские источники утверждают, что высшее руководство Ирана действует как разыскиваемые лица — перемещается между убежищами и избегает цифровых средств связи.

Телеграм-канал Моджтабы опубликовал письменное поздравление с Наврузом и несколько его фотографий. Американские спецслужбы пытаются установить, являются ли эти снимки недавними.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан, несмотря на угрозы безопасности, выступил с видеообращением, чего ожидали и от Моджтабы. «Он упустил возможность — это тревожный сигнал», — отметил американский чиновник.

В то же время директор иранской программы Института национальной безопасности в Тель-Авиве Раз Зимт считает, что нет доказательств того, что Моджтаба не способен управлять, хотя его ранения и вопросы безопасности могут ограничивать его публичную активность.

По данным, представленным директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой Разведывательного управления Минобороны генералом Джеймсом Адамсом на закрытых слушаниях в Конгрессе США, иранский режим переживает серьезный кризис управления, однако признаков его скорого краха нет.

Израильские источники утверждают, что после убийства Лариджани вакуум власти усилился и в основном заполняется Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Усилению позиций Моджтабы способствуют его тесные связи с КСИР, который, по мнению израильских чиновников, фактически управляет страной.

«КСИР берет под контроль Иран, и они крайне идеологизированы», — заявил один из арабских чиновников.