Российские корабли идут в обход в страхе перед украинскими дронами

Российские газовозы стали избегать маршрутов через Средиземное море после взрыва танкера Arctic Metagaz, отмечает профильный портал MagicPort.

Риск стать мишенью для украинских дронов вынуждает суда идти из Европы в Азию и обратно в обход Африки, что увеличивает длительность рейсов на 10-15 дней, а логистические издержки - на десятки миллионов долларов. Обеспечить безопасность своих газовозов в Средиземном море Россия пока не может.

4 марта сообщалось, что в Средиземном море загорелся российский газовоз сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Россия обвинила Украину в атаке дронов на судно.