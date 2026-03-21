Иран сопроводил индийский танкер через Ормуз

Иранские ВМС обеспечили проход индийского танкера со сжиженным газом через Ормузский пролив по заранее согласованному маршруту после дипломатических контактов с Нью-Дели, сообщает Bloomberg.

По словам источника, иранская сторона запрашивала данные о судне и экипаже, иранский флот поддерживал с ним связь и направлял его по утвержденному курсу.

Танкер прошел пролив с отключенной системой автоматической идентификации (AIS) и в условиях серьезных помех GPS, что увеличило время перехода. На выходе из пролива судно встретили корабли ВМС Индии.

Примечательно, что моряки перед входом танкера в пролив заготовили спасательные плоты.