Украина отбила наступление: огромные потери россиян

Украинские военные сорвали масштабное наступление российских войск на Лиманско-Боровском направлении, в котором были задействованы танки и сотни единиц пехоты. Об этом сообщает 3-й корпус ВСУ на своей странице в X. Атака произошла 19 марта и охватила сразу семь направлений в зоне ответственности подразделений Сил обороны.

В операции участвовали подразделения 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии РФ, которые задействовали более 500 солдат, 28 единиц бронетехники, свыше 100 единиц мототехники, включая багги и квадроциклы. При этом часть сил россиян понесла потери еще до выхода к линии боевого соприкосновения, сообщили в ВСУ.

В течение примерно четырех часов украинские подразделения смогли сорвать наступление и остановить продвижение ВС РФ на всех участках, нанеся россиянам значительные потери в военной технике и живой силе. Так, по данным украинской стороны, российская армия потеряла 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР, 3 танка; ТОС «Солнцепек», 5 артиллерийских орудий, более 160 беспилотников, 405 человек личного состава, из которых 288 – безвозвратные потери.

По словам командира корпуса Андрея Билецкого, украинские военные заранее фиксировали признаки подготовки российского наступления. ВС РФ усиливали удары корректируемыми авиабомбами по переправам через реку Оскол, наводили понтонные переправы, проводили разминирование маршрутов.

«Врагу не удалось занять ни населенных пунктов, ни новых позиций. Оставшиеся подразделения противника продолжают нести потери в зоне поражения», - добавил Билецкий.