Cпортивные лодки на Бакинском бульваре

По инициативе Министерства молодёжи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана 21 марта было организовано праздничное мероприятие, посвящённое Новрузу. В рамках события, прошедшего на Бакинском бульваре, сначала по акватории Каспийского моря прошли круг скутеры с государственными флагами Азербайджана. Затем состоялся парад парусных лодок, а также каяков, каноэ, академической гребли и дракон-ботов.

На территории бульвара были установлены специальные тренажёры, позволяющие жителям города попробовать себя в парусном спорте и гребле.

В ходе мероприятия для детей были организованы развлекательные викторины и мастер-классы. Дети также приняли участие в традиционных новрузовских развлечениях — бились яйцами и украшали шекербуру. Во время музыкальной программы жители столицы и гости Баку создавали настоящую праздничную атмосферу, танцуя и веселясь. Праздник Новруза был встречен горожанами с большим воодушевлением и радостью.

Отметим, что парусный спорт включён в состав Федерации водных видов спорта Азербайджана. За короткое время федерация организовала совместное мероприятие по гребле и парусному спорту. Одной из целей проведения мероприятия стало популяризация этих видов спорта, увеличение их массовости, а также привлечение молодёжи и подростков к занятиям ими.