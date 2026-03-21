«Роберт Мюллер только что умер. Господи, я рад, что он мертв. Он больше не сможет навредить невинным людям!» - говорится в публикации.

Роберт Мюллер скончался сегодня в возрасте 81 года. Он был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, в июле 2018 года он предъявил обвинение во вмешательстве в выборы 12 российским гражданам, которых в США называют офицерами ГРУ.

В ходе расследования под руководством Мюллера были предъявлены обвинения Полу Манафорту, некоторое время возглавлявшему предвыборный штаб Трампа. Манафорта и его сообщников обвинили в укрытии доходов от работы с Партией регионов Виктора Януковича. В феврале 2018 года были предъявлены обвинения 13 российским гражданам, которые, по версии обвинения, работали на так называемой «фабрике троллей» Евгения Пригожина и через социальные сети в ходе предвыборной кампании распространяли лживую информацию о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.