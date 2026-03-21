Греция сбила иранские ракеты

Греческие военнослужащие применили зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата двух иранских баллистических ракет над территорией Саудовской Аравии.

В ВС Греции подтвердили, что ракеты были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в районе Янбу на побережье Красного моря.

«Перехват был сугубо оборонительной акцией, которая вытекает из соглашения, заключенного нами с Саудовской Аравией. Следовательно, не следует делать никаких дальнейших выводов», - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Премьер отметил, что Patriot находятся в Саудовской Аравии с 2021 года в рамках усилий по защите критически важной инфраструктуры, что связано с безопасностью поставок топлива.