Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки

Кремль готовится к массовым протестам

23:03 311

Кремль усиливает контроль над обществом и интернет-пространством, готовясь к возможным протестам после завершения войны против Украины, пишет Reuters.

«В России фиксируется дальнейшее ужесточение ограничений в цифровом пространстве.

Власти усиливают давление на пользователей и сервисы, что сопровождается блокировками популярных платформ и перебоями с мобильным интернетом в крупных городах.

Офисные работники борются с заблокированным интернетом. Подростки постоянно вынуждены менять VPN. Таксисты пытаются сориентироваться в Москве без онлайн-навигации.

В Кремле такие меры объясняют отказом западных IT-компаний сотрудничать с российскими структурами.

Также заявляется, что отключения связи якобы мешают украинским беспилотникам наносить удары по объектам в тылу.

Параллельно принимаются новые законы, которые усиливают влияние спецслужб.

В частности, мобильных операторов обязывают отключать абонентов по требованию ФСБ, а само ведомство получает право формировать сеть собственных СИЗО.

По данным дипломатов, такие шаги являются частью более широкой стратегии по удержанию контроля над населением на фоне затяжной войны.

Источники указывают, что в Кремле опасаются снижения поддержки власти и готовятся к вероятным всплескам недовольства.

Один из собеседников отметил, что уже сформированы ресурсы для начала «больших репрессий» в интернете.

«Российские лидеры и спецслужбы помнят 1991 год, и они помнят, что случилось с Россией и что случилось с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись – это была катастрофа», – сказал российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности.Андрей Солдатов.

По его мнению, власти стремятся избежать подобного сценария как в случае завершения войны, так и при ее затягивании.

Также, по информации источников, Россия изучает и внедряет практики контроля, используемые в Китае и Иране.

Глава МИД Венгрии оказался осведомителем России
Глава МИД Венгрии оказался осведомителем России
23:05 223
Кремль готовится к массовым протестам
Кремль готовится к массовым протестам
23:03 312
Новая ось: Турция–Саудовская Аравия–Египет–Пакистан
Новая ось: Турция–Саудовская Аравия–Египет–Пакистан обновлено 22:49
22:49 4848
Греция сбила иранские ракеты
Греция сбила иранские ракеты
22:35 812
Украинцы уничтожили пункт дислокации «Ахмата»: уцелела лишь книга Алаудинова
Украинцы уничтожили пункт дислокации «Ахмата»: уцелела лишь книга Алаудинова видео
22:18 1526
Иран ударил кассетным боеприпасом по Израилю: растет число раненых
Иран ударил кассетным боеприпасом по Израилю: растет число раненых обновлено 22:08; фото; видео
22:08 3489
Трамп обрадовался смерти экс-главы ФБР
Трамп обрадовался смерти экс-главы ФБР
21:39 1940
Бомбят ядерную программу Ирана
Бомбят ядерную программу Ирана обновлено 22:59; видео
22:59 15326
Ракетный выстрел с неопознанной подлодки у берегов Кипра
Ракетный выстрел с неопознанной подлодки у берегов Кипра видео
21:17 2230
Азербайджанский журналист вернулся из Тебриза: «Ни сирен, ни убежищ, каждый спасается как может»
Азербайджанский журналист вернулся из Тебриза: «Ни сирен, ни убежищ, каждый спасается как может»
19:32 3966
Венгрия угрожает Украине войной
Венгрия угрожает Украине войной
17:15 4725
