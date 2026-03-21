Глава МИД Венгрии оказался осведомителем России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно делился с Россией информацией относительно обсуждений на заседаниях Евросоюза. Прямо в перерывах таких заседаний он созванивался с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы оповестить того о ходе обсуждений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.

По данным издания, во время таких разговоров с российским министром глава венгерской дипломатии передавал ему «оперативные отчеты» относительно оговариваемых на заседаниях тем и информировал о потенциальных решениях.

Источник газеты заявил, что благодаря подобным контактам Россия на протяжении многих лет «фактически присутствовала за столом переговоров» на встречах ЕС.

В материале сказано, что Сийярто не ответил на запрос журналистов предоставить комментарии относительно озвученной источником информации.

Издание также акцентирует внимание на том, что после полномасштабного российского вторжения в Украину глава венгерского МИД совершил не менее 16 визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта текущего года, когда он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.