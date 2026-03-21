Исторический дебют Наримана Ахундзаде в Северной Америке

Он стал первым азербайджанцем в элитной заокеанской лиге.

Его команда «Коламбус Крю» играла в канадском Торонто против местной одноименной команды. Нариман Ахундзаде вышел на замену на 88-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев. Встреча так и завершилась победой канадцев.

Напомним, Нариман Ахундзаде подписал контракт до июня 2029 года.

«Коламбус Крю» после пяти матчей имеет лишь 2 очка. Команда шведского специалиста Хенрика Ридстрема занимает в Восточной конференции 14-е место среди 15 команд. Следующий матч клуб из штата Огайо проведет 5 апреля в гостях против «Атланты Юнайтед».