Взорвался праздничный костер в Сумгаите: много раненых. Заявление МЧС

Во время организации празднований Новруза, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям массовую разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности, включая правила разведения костров, к сожалению, отмечаются случаи несоблюдения этих правил некоторыми гражданами. Об этом говорится в заявлении МЧС Азербайджана.
«Так, при разведении костров допускаются грубые нарушения, такие как неправильный выбор объема и высоты дровяной стопки, размещение костра на опасном расстоянии от зданий и сооружений, а также использование бензина и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных жидкостей, в результате чего происходят пожары и взрывы, наносящие серьезный ущерб жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде.
Сообщаем, что нарушение правил пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, и в отношении лиц, допускающих такие нарушения, принимаются соответствующие административные меры», - говорится в сообщении.
Учитывая вышеизложенное, МЧС вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности во время праздничных мероприятий, связанных с Новрузом, включая разведение праздничных костров.
В результате взрыва, произошедшего при розжиге костра по случаю праздника Новруз в Сумгаите, пострадали 10 человек. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Согласно информации, инцидент произошел на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов города, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что в момент, когда граждане разжигали костер с помощью бензина, произошел взрыв, из-за которого пострадали 10 человек, включая восьмерых детей.
«Силы МЧС на территории приняли необходимые меры безопасности, было предотвращено распространение огня на прилегающую территорию», - говорится в сообщении.
В связи с инцидентом профильные ведомства проводят проверки.
March 21, 2026