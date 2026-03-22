Взорвался праздничный костер в Сумгаите: много раненых. Заявление МЧС

Во время организации празднований Новруза, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям массовую разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности, включая правила разведения костров, к сожалению, отмечаются случаи несоблюдения этих правил некоторыми гражданами. Об этом говорится в заявлении МЧС Азербайджана.

«Так, при разведении костров допускаются грубые нарушения, такие как неправильный выбор объема и высоты дровяной стопки, размещение костра на опасном расстоянии от зданий и сооружений, а также использование бензина и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных жидкостей, в результате чего происходят пожары и взрывы, наносящие серьезный ущерб жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде.

Сообщаем, что нарушение правил пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, и в отношении лиц, допускающих такие нарушения, принимаются соответствующие административные меры», - говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, МЧС вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности во время праздничных мероприятий, связанных с Новрузом, включая разведение праздничных костров.