Израильская армия о трех неделях войны с Ираном

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир сделал в субботу вечером заявление для прессы. Израильтянам он пообещал продолжать войну в Ливане в Песах, но главный посыл был адресован европейцам.

«Масштабный ущерб, нанесенный нами иранскому режиму за последние три недели, начинает накапливаться, превращаясь в системное достижение — стратегическое, военное, экономическое и управленческое.

Злой режим ослаблен, Иран стал более уязвимым и лишен серьезных оборонительных возможностей», - так охарактеризовал начальник генштаба итоги военной операции «Рык льва» на этот час.

Замир прокомментировал запуск Ираном ракет по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия:

«Эти ракеты не предназначались для поражения Израиля. По дальности они достигают столиц Европы: Берлин, Париж и Рим находятся в зоне прямой угрозы», - сказал он.

После этого Замир сообщил, что утвердил план продолжения военной кампании в Ливане. Не называя целей кампании, начальник генштаба проинформировал, что «мы на полпути, но направление ясно». «Примерно через неделю, на Песах, праздник свободы, мы продолжим бороться за нашу свободу и наше будущее», - отметил он.