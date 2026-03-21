В Бодруме сгорели яхты. Умут Озкан: «Сгоревшие яхты не принадлежат Анару Ализаде»

«21 марта 2026 года, в субботу, около 03:30 утра, на одной из яхт, пришвартованных в Yalıkavak Marina в Бодруме, вспыхнул пожар. Под воздействием сильного ветра пламя быстро распространилось, нанеся материальный ущерб нескольким соседним судам. Благодаря оперативным и скоординированным действиям персонала Marina и всех соответствующих государственных служб пожар был взят под контроль и потушен в кратчайшие сроки, не успев перерасти в более масштабное происшествие». Об этом в интервью haqqin.az заявил генеральный директор Yalıkavak Marina Умут Озкан.

Отметим, что сразу же после сообщения о пожаре на Marina в Бодруме ряд азербайджанских СМИ выступил с «сенсационными сообщениями», растиражировав без ссылки ложную информацию о том, что сгоревшие 5 яхт принадлежат азербайджанскому предпринимателю Анару Ализаде.

В интервью haqqin.az У.Озкан опроверг информацию о принадлежности сгоревших яхт азербайджанскому предпринимателю. При этом У.Озкан отказался называть имена владельцев яхт, уточнив, что они являются гражданами Турции.