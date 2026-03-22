Саудовская Аравия высылает иранских дипломатов

МИД Саудовской Аравии сообщил о высылке пяти сотрудников посольства Ирана, включая военного атташе, которым предписано покинуть территорию королевства в течение 24 часов.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Катара вручило иранскому послу Али Салехабади официальную ноту с требованием о высылке военного атташе, атташе по вопросам безопасности и всех сотрудников их отделов.

Дипломатам дано менее суток, чтобы покинуть страну. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что решение принято в ответ на «неоднократные целенаправленные нападения и вопиющую агрессию» Ирана, которые нарушают суверенитет и безопасность эмирата.