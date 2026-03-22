Израиль уничтожает пусковые установки Ирана

Также сообщается о сильных взрывах в других городах центрального иранского региона - Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана бомбардировке подвергся город Хамадан.

Несколько пусковых ракетных установок иранской армии подверглись бомбардировке в городе Йезд, расположенном в центральной части Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

*** 01:51

За последний час израильская армия нанесла удары в Тегеране, Ширазе, Абадане и Хорамашехаре. Также сообщается об ударах в Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря.

Комплекс зданий управления полиции иранского города Шираза, расположенного на юге страны, был атакован с воздуха. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Указывается, что на территории комплекса прогремело несколько взрывов, некоторые строения получили значительные повреждения. О возможных пострадавших из-за налета информации пока нет.