Трамп: «Мы вытеснили Иран с карты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты опережают график военной операции против Ирана «на несколько недель».

По его словам, США уже сегодня «вытеснили Иран с карты».

«Их руководство исчезло, флот и авиация уничтожены, у них абсолютно нет обороны, и они хотят заключить сделку… Мы опережаем график на несколько недель», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее издание Axios сообщило, что в команде Трампа начали обсуждать возможные переговоры с Ираном.

Основными переговорщиками американской стороны, по данным издания, будут зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Любая сделка, направленная на прекращение войны, должна включать в себя возобновление работы Ормузского пролива, решение проблемы запасов высокообогащенного урана в Иране, заключение долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, баллистическим ракетам и поддержку доверенных лиц в регионе.