Новый ультиматум Трампа Ирану: "Я даю им 48 часов!" + Ответка Тегерана

Если инфраструктура топливно-энергетического комплекса Ирана будет атакована, Тегеран поразит все объекты энергетической и информационной инфраструктуры, принадлежащие США в регионе.
Об этом заявили в Центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передаёт агентство IRIB.
* * *
Президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
«Если Иран не откроет полностью, отказавшись от угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.