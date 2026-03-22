В Испании сожгли скульптуру Трампа и Путина

Валенсия (Испания). В последний день фестиваля Фальяс, на котором демонстрируются сатирические статуи, сожгли скульптуру, изображающую президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина
Газа (Палестина). Палестинцы молятся среди руин разрушенной мечети аль-Ярмук
Тель-Авив (Израиль). Протестующие вышли на пацифистскую демонстрацию с плакатами против войны с Ираном
Тегеран (Иран). Женщина стоит перед своим домом, который пострадал от авиаудара
Газа (Палестина). Палестинский ребенок в багажнике поврежденного автомобиля возле кладбища во время праздника Ид аль-Фитр
Эр-Рияд (Саудовская Аравмя). Мусульмане на молитве по случаю окончания священного месяца Рамадан (Ид аль-Фитр) в Большой мечети имама Турки бин Абдуллы
Бангкок (Таиланд). Новый премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул отдает дань уважения портрету короля Маха Вачиралонгкорна во время церемонии утверждения королевской властью