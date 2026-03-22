USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: Что известно
Новость дня
Британская атомная подлодка у берегов Ирана

09:02 82

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМФ Великобритании прибыла в Аравийское море, пишет Daily Mail cо ссылкой на военные источники.

По их данным, подлодка покинула порт в Перте 6 марта и уже заняла позицию в северной части Аравийского моря. Собеседники газеты отметили, что теперь британская армия имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

«Anson будет тихо скрываться. Премьер–министру и командующему морскими операциями будет сообщено, где она находится, и, конечно, службе подводных лодок, но ее местонахождение не будет широко известно», — рассказал источник, уточнив, что британский ВМФ может быстро установить подлодку на позицию, где она может простоять несколько недель.

HMS Anson оснащена ракетами Tomahawk Block IV с дальностью действия 1000 миль и тяжелыми торпедами Spearfish. Подлодка вмещает 98 человек и способна перевезти трехмесячный запас продовольствия для них. Ее ядерный реактор не нуждается в дозаправке в течение 25-летнего срока эксплуатации.

Ранее СМИ сообщали, что американские и британские военные вместе изучают вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе. По данным The Times, британские специалисты уже прибыли в США для разработки соответствующей стратегии. При этом издание отметило, что Великобритания вряд ли будет направлять корабли королевского флота для сопровождения судов в Ормузском проливе из-за опасности подобной миссии.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться