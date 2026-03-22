Иран запустил по Эр-Рияду баллистические ракеты

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об обнаружении трех баллистических ракет, выпущенных из Ирана в направлении Эр-Рияда.

Одна из ракет была перехвачена, две другие упали на открытой местности.

По его данным, снаряды должны были поразить цели недалеко от Эр-Рияда. О том, где именно упали ракеты, не сообщается.

Кроме того, ведомство в течение ночи сообщало о сбитых беспилотниках на востоке Саудовской Аравии.

Иранское агентство Tasnim утверждает о взрывах на авиабазе принца Султана, расположенной на юге от Эр-Рияда.