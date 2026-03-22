Саудиты как могут удерживают союзников Ирана

Саудовская Аравия пытается не допустить вступления в военные действия на Ближнем Востоке йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, саудовские чиновники пытаются при помощи дипломатических инструментов удержать хуситов от участия в военных действиях. В Саудовской Аравии заявляют, что у королевства есть соглашение с хуситами, достигнутое в 2022 году, о ненападении на его территорию и суда. США и Израиль в свою очередь стараются не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь в конфликт хуситов, отмечают источники издания.