Встреча Трампа и Си после войны

Президент США Дональд Трамп не будет назначать новую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином до окончания активной фазы боевых действий в Иране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломата и лицо, близкое к администрации Трампа.

По словам неназванного дипломата из Вашингтона, знакомого с подготовкой саммита Трампа и Си, американские власти дали понять, что новые даты переговоров лидеров предложат только после окончания активной фазы конфликта на Ближнем Востоке. Утверждается, что Госдепартамент направил запросы в Белый дом, там же опровергли, что график саммита связан с войной в Иране. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «это фейковые новости. Соединенные Штаты и Китай ведут продуктивные переговоры по переносу визита президента Трампа – объявления будут опубликованы в ближайшее время».

В посольстве Китая также отметили, что не имеют информации о возможной задержке встречи: «Долгожданная встреча между Трампом и Си изначально была запланирована на конец марта, но Трамп заявил в понедельник, что встреча будет перенесена «примерно на месяц», поскольку «у нас идет война». В четверг он сказал, что это произойдет «примерно через полтора месяца».