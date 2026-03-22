Новые удары по всему Ирану

Рано утром 22 марта зафиксированы удары и активность авиации в нескольких районах Ирана, включая Чабахар, Ахваз, Бушер, Йезд и Решт, передает Iran International со ссылкой на сообщения очевидцев.

По их словам, на рассвете над Чабахаром были слышны истребители, позже утром в Ахвазе сообщалось о неоднократной активности самолетов и нескольких взрывах.

В Бушере жители сообщили о нескольких взрывах за ночь, за которыми последовали еще два взрыва вблизи.

Телеканал Al Hadath также сообщил о взрывах в городе Решт на севере Ирана, не приводя подробностей. Al Hadath, кроме того, передает о мощных взрывах в западных и восточных районах Тегерана.

Агентство Mehr сообщает, что система ПВО была активирована в Тегеране на фоне очередного авианалета на столицу Ирана. Данных о том, какие именно районы города защищают системы ПВО, не приводится.