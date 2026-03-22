Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно

Израиль под обстрелом: Иран заявил об ударе по Бен-Гуриону

обновлено 11:54
11:54 2180

Иран нанес удар по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион, применив беспилотники Arash-2. Об этом заявил официальный представитель иранской армии, передало агентство Tasnim.

Неназванный представитель иранских военных утверждает, что в ходе атаки применялись преимущественно беспилотники Arash-2. Дальность их полета, согласно его информации, составляет 2 тыс. км. 

Также сообщается, что центральные районы Израиля вновь подверглись обстрелу с территории Ирана. Воздушная тревога была объявлена в Тель-Авиве и окрестностях.

Тем временем израильские СМИ сообщают, что число пострадавших в израильских городах Арад и Димона после ночного ракетного удара со стороны Ирана увеличилось до 175 человек.

* * * 10:35

Иран запустил по центру Израиля баллистическую ракету, передают израильские СМИ.

В семь утра (девять по Баку) сирены противовоздушной обороны прозвучали в районах Гуш-дан, Шарон, Шфела, Самария и Лахиш. Сообщается, что ракета была одна и содержала кассетные боеприпасы.

Осколки сбитой ракеты упали в Холоне, причинив ущерб. О пострадавших не сообщается. Часть осколков упала возле здания школы, есть повреждения.

Около 8 часов (10 утра по Баку) сирена прозвучала в центре Израиля, в Иерусалиме, в районе Шфелы и в Западном Негеве.

По сообщению Ynet, позже утром были зафиксированы дополнительные запуски в направлении южных районов Израиля. Сирены звучали на обширных территориях Негева, в населенных пунктах вблизи границы с Газой, а также в таких районах, как Беэр-Шева, Димона, Арад, Арава и регион Мертвого моря.

На севере Израиля, в Мисгав-Аме, недалеко от ливанской границы, зафиксировано прямое попадание снаряда. Несколько автомобилей загорелись, один человек погиб.

В течение ночи в северных населенных пунктах Израиля были объявлены дополнительные тревоги из-за предполагаемых проникновений беспилотников и ракетных обстрелов из Ливана. Жителям было приказано укрыться в защищенных местах.

Тем временем израильские СМИ передают, что число пострадавших от взрывов баллистических ракет в Димоне и Араде растет. К утру воскресенья из больницы «Сорока» в Беэр-Шеве передали, что медики оказали помощь 115 раненым в результате прямого попадания ракеты в Араде. 9 из них в тяжелом состоянии. В больнице госпитализирован 31 человек, в том числе 18 детей. Из Димоны в больницу поступили 60 человек. 12-летний мальчик в тяжелом состоянии был прооперирован. Всего в больнице оставили 5 жителей Димоны.

Неизвестные дроны над американской базой с бомбардировщиками
Неизвестные дроны над американской базой с бомбардировщиками
12:09 82
Новый ультиматум Трампа Ирану: «Я даю им 48 часов!» + ответка Тегерана
Новый ультиматум Трампа Ирану: «Я даю им 48 часов!» + ответка Тегерана срочно в номер; обновлено
05:13 8017
Иран освободил одного из задержанных японцев. Он в Азербайджане
Иран освободил одного из задержанных японцев. Он в Азербайджане
11:30 689
Россия начала наступление на «Пояс крепостей», но...
Россия начала наступление на «Пояс крепостей», но... отчет ISW
11:20 1255
Новые удары по всему Ирану
Новые удары по всему Ирану
10:08 2335
Энергетический шок в Турции: взлетели цены на дизель!
Энергетический шок в Турции: взлетели цены на дизель! третья мировая; все еще актуально
04:59 6104
После ультиматума Трампа: Тегеран заявил, что Ормуз открыт для всех, кроме «врагов Ирана»
После ультиматума Трампа: Тегеран заявил, что Ормуз открыт для всех, кроме «врагов Ирана»
10:50 1308
Арабские монархии выбирают войну с Ираном
Арабские монархии выбирают войну с Ираном наш комментарий
06:06 6523
Саудиты как могут удерживают союзников Ирана
Саудиты как могут удерживают союзников Ирана
09:30 2255
Иран запустил по Эр-Рияду баллистические ракеты
Иран запустил по Эр-Рияду баллистические ракеты
09:10 2796
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно фото; видео; обновлено 02:35
02:35 18904

