Израиль под обстрелом: Иран заявил об ударе по Бен-Гуриону

Иран нанес удар по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион, применив беспилотники Arash-2. Об этом заявил официальный представитель иранской армии, передало агентство Tasnim. Неназванный представитель иранских военных утверждает, что в ходе атаки применялись преимущественно беспилотники Arash-2. Дальность их полета, согласно его информации, составляет 2 тыс. км. Также сообщается, что центральные районы Израиля вновь подверглись обстрелу с территории Ирана. Воздушная тревога была объявлена в Тель-Авиве и окрестностях. Тем временем израильские СМИ сообщают, что число пострадавших в израильских городах Арад и Димона после ночного ракетного удара со стороны Ирана увеличилось до 175 человек.

* * * 10:35 Иран запустил по центру Израиля баллистическую ракету, передают израильские СМИ. В семь утра (девять по Баку) сирены противовоздушной обороны прозвучали в районах Гуш-дан, Шарон, Шфела, Самария и Лахиш. Сообщается, что ракета была одна и содержала кассетные боеприпасы. Осколки сбитой ракеты упали в Холоне, причинив ущерб. О пострадавших не сообщается. Часть осколков упала возле здания школы, есть повреждения. Около 8 часов (10 утра по Баку) сирена прозвучала в центре Израиля, в Иерусалиме, в районе Шфелы и в Западном Негеве.

По сообщению Ynet, позже утром были зафиксированы дополнительные запуски в направлении южных районов Израиля. Сирены звучали на обширных территориях Негева, в населенных пунктах вблизи границы с Газой, а также в таких районах, как Беэр-Шева, Димона, Арад, Арава и регион Мертвого моря. На севере Израиля, в Мисгав-Аме, недалеко от ливанской границы, зафиксировано прямое попадание снаряда. Несколько автомобилей загорелись, один человек погиб. В течение ночи в северных населенных пунктах Израиля были объявлены дополнительные тревоги из-за предполагаемых проникновений беспилотников и ракетных обстрелов из Ливана. Жителям было приказано укрыться в защищенных местах.