После ультиматума Трампа: Тегеран заявил, что Ормуз открыт для всех, кроме «врагов Ирана»

После ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану, что в течение 48 часов исламская республика должна открыть Ормузский пролив, постоянный представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что пролив открыт для всех, кроме «врагов» Ирана.

По утверждению Али Мусави, иностранные суда могут проходить через пролив, если меры безопасности будут согласованы с иранскими властями, добавив, что Тегеран готов сотрудничать с Международной морской организацией и другими странами для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе.

«Дипломатия остается приоритетом Ирана», — сказал Мусави, но добавил, что «полное прекращение агрессии» и «взаимное доверие» имеют большее значение.