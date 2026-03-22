Россия начала наступление на «Пояс крепостей», но...

По данным ISW, «российские войска начали наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной границе оборонительного пояса, с северо-востока, вероятно, для создания условий для дальнейшего наступления на Славянск с востока и юго-востока на следующих этапах». Лиман, отмечают аналитики, является ключевым узлом обороны, который может стать плацдармом для дальнейших российских попыток захватить Славянск и Краматорск.

Российские войска начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский «Пояс крепостей», главную линию обороны Украины в Донецкой области. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые фиксируют резкий рост интенсивности боевых действий и изменение российской тактики.

Украинские военные сообщают, что 19 марта российская армия атаковала по семи направлениям, задействовав более 500 пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Масштаб операции превышает большинство российских механизированных наступлений последних месяцев.

Представитель украинской механизированной бригады, обороняющей этот участок, подтвердил усиление давления: россияне активно применяют пехоту, рассредоточивают технику и увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами КАБ-3000 и дронами «Ланцет» и «Молния».

«Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя в направлении Лимана, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонных возможностей перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам быстрее и легче продвигаться по территории», — отмечают аналитики ISW.

Параллельно Россия наращивает силы на южных подступах к «Поясу крепостей». Аналитики ISW фиксируют активные перемещения личного состава и техники в направлении Константиновки и Краматорска. Пресс-секретарь 11-й армейской роты Украины Дмитрий Запорожец 21 марта сообщил о резком росте российской активности, в частности о переброске войск в Константиновку, усилении ударов дронами, подводе бронетехники и удвоении артиллерийских и авиационных атак в направлении Краматорска.

«Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлена на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширения наземных операций с юга «Пояса крепостей», — отмечает ISW.

Аналитики ISW считают, что Россия синхронизирует удары на севере и юге «Пояса крепостей», пытаясь создать условия для масштабного наступления в ближайшие месяцы. Украинские силы продолжают удерживать оборону, но интенсивность атак свидетельствует о переходе российской армии к новой фазе кампании.

При этом в ISW отмечают, что российским войскам в ходе своего наступления вряд ли удастся захватить украинский «Пояс крепостей» в 2026 году. Аналитики отмечают, что россияне, вероятно, добьются некоторых тактических успехов, однако ценой значительных потерь. Так, 21 марта стало известно, что российские войска потеряли 405 человек из более чем 500 военнослужащих, участвовавших в механизированном штурме 19 марта.

«Такой уровень потерь неприемлем и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - указывают в ISW.

По мнению аналитиков, «контроль украинцами господствующих высот к востоку от Славянска, вероятно, осложнит продвижение России к Славянску с относительно низменной местности вокруг Северска. Истощенные, плохо обученные и перегруженные российские войска на направлении Славянска, вероятно, еще больше ограничат успехи России в этом районе».