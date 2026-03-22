Иран освободил одного из задержанных японцев. Он в Азербайджане

Один из двух граждан Японии, задержанных ранее в Иране, был освобожден и скоро вернется на родину, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы работаем над скорейшим освобождением второго нашего гражданина», - отметил глава МИД в эфире местного телевидения.

Мотэги добавил, что гражданин Японии сейчас находится в Азербайджане и скоро вернется на родину. По данным внешнеполитического ведомства, он был задержан летом 2025 года, какие ему предъявлялись обвинения, не сообщается.

Еще одним задержанным в Иране гражданином Японии, по данным местных СМИ, является руководитель отделения японского общественного телевидения (NHK) в Тегеране. Сообщалось, что он был задержан еще 20 января. О причинах его задержания также не сообщалось.