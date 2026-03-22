AzerGold реализовало соцпомощь по случаю месяца Рамазан и праздника Новруз

Закрытое акционерное общество AzerGold провело очередную акцию социальной помощи, приуроченную к священному месяцу Рамазан и празднику Новруз.
В рамках акции праздничные продуктовые наборы были предоставлены семьям, проживающим в населённых пунктах, расположенных вблизи производственных и операционных участков Общества в Дашкесанском и Гёйгёльском районах.
Мероприятие организовано при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского и Исполнительной власти Гёйгёльского района. В ходе акции особое внимание было уделено семьям шехидов и ветеранов войны, которым были адресованы официальные поздравления по случаю праздников.
Всего помощь оказана около 400 семьям — им переданы раздничные подарки, состоящие из различных продуктов питания.
Основной целью инициативы является поддержка местных сообществ в праздничный период, содействие повышению уровня социального благополучия, а также укрепление принципов социальной солидарности в регионах присутствия Общества.
Отмечая в текущем году 10-летний юбилей своей деятельности, ЗАО AzerGold продолжает реализацию социальных проектов в регионах присутствия, руководствуясь государственными программами социальной направленности и принципами корпоративной социальной ответственности.