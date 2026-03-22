AzerGold реализовало соцпомощь по случаю месяца Рамазан и праздника Новруз

В рамках акции праздничные продуктовые наборы были предоставлены семьям, проживающим в населённых пунктах, расположенных вблизи производственных и операционных участков Общества в Дашкесанском и Гёйгёльском районах.

Закрытое акционерное общество AzerGold провело очередную акцию социальной помощи, приуроченную к священному месяцу Рамазан и празднику Новруз.

Мероприятие организовано при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского и Исполнительной власти Гёйгёльского района. В ходе акции особое внимание было уделено семьям шехидов и ветеранов войны, которым были адресованы официальные поздравления по случаю праздников.

Всего помощь оказана около 400 семьям — им переданы раздничные подарки, состоящие из различных продуктов питания.