Неизвестные дроны над американской базой с бомбардировщиками

Тревогу объявили на авиабазе Барксдейл 9 марта после сообщений о «беспилотной авиационной системе», действовавшей над базой.

Большое количество дронов замечено над крупной авиабазой ВВС США в Луизиане, где базируются бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Доступ на базу ограничен в целях безопасности, сообщает The Independent.

Об обнаружении дронов над базой 20 марта сообщал ABC News. Телеканал со ссылкой на закрытый брифинг от 15 марта сообщил, что беспилотники пролетели волнами, они кружили над базой, вероятно, пытаясь «избежать обнаружения операторов» и «тестируя меры безопасности».

«С 9 по 15 марта 2026 года силы безопасности BAFB (Barksdale Air Force Base — Военно-воздушная база Барксдейл) наблюдали несколько волн 12-15 дронов, работавших над чувствительными зонами объекта, включая летное поле», — говорится в документе.

Дроны демонстрировали нехарактерные для коммерческих моделей сигнальные признаки, имели каналы связи дальнего радиуса действия и проявляли устойчивость к глушению, уточняет ABC News. «Достигнув нескольких точек по всей территории базы, беспилотники рассредоточились над ее ключевыми объектами», — отмечается в брифинге.

Документ содержит вывод, что обнаруженные над базой беспилотники не были обычными, а, судя по всему, изготовлены на заказ и требовали «передовых знаний» в области передачи сигналов. В брифинге сказано, что налеты длились около четырех часов, 13-14 марта дронов не зафиксировано.