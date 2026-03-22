Германия вывела свои войска из Ирака

Германия эвакуировала свой военный персонал из Ирака после решения НАТО изменить свою стратегию размещения войск в стране на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщает Middle East Monitor.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что рад возвращению немецких войск домой, и отметил, что вывод войск прошел успешно.

Он уточнил, что личный состав и техника были переброшены из Багдада по воздуху на военно-транспортных самолетах A400M в условиях повышенного риска.

Немецкие войска дислоцировались в Ираке в рамках миссии НАТО в Ираке (NMI), оказывая консультативную и учебную поддержку иракским силам безопасности.

В связи с ухудшением региональной обстановки в сфере безопасности НАТО приняла решение эвакуировать весь свой персонал в Европу.