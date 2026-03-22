Взрывы в Уфе: горело вблизи НПЗ

В столице Башкортостана Уфе произошли взрывы и пожар на территории нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефть», принадлежащего «Роснефти». Об этом сообщают российские издания.

По словам местных жителей, были слышны автоматные очереди и взрывы в промзоне НПЗ.

«Башнефть» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. Предприятие расположено в 1400 км от границы Украины.

Также отмечается, что в результате подавления РЭБ один из беспилотников врезался в многоэтажное здание.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря.