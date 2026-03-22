Судьба иранских генералов: либо смерть, либо бегство

Это высокопоставленный сотрудник контрразведки бригадный генерал Ама Духбл-Айджинт и Маджид Мусави, который занимал пост командующего Военно-воздушными и космическими силами КСИР. Сообщается, что они могли перебежать в Израиль.

Сообщается, что из исламской республики сбежали сразу две ключевые фигуры силового блока.

Иранские оппозиционные и израильские СМИ пишут о кризисе в высшем руководстве Ирана.

Отмечается, что побег Мусави фактически оставил аэрокосмические подразделения КСИР без централизованного управления. Официальный Тегеран пока не комментировал исчезновение военачальников.

Кроме, того, сообщается, что Мухаммад Таги Аббаси, высокопоставленный член организации «Басидж», командир одной из оперативных баз структуры, был ликвидирован в результате американо-израильского авиаудара по контрольно-пропускному пункту в Тегеране.

За последние 24 часа подтверждена гибель Хасана Карими, экс-заместителя по безопасности в Министерстве разведки Ирана, бывшего заместителя по контрразведке; Резы Эбрахими, представителя верховного лидера в Воздушно-космических силах КСИР; Сохейла Киараша, бывшего главы студенческого движения «Басидж» в университете Шахед; бригадный генерал, старший командир КСИР в провинции Восточный Азербайджан Кадер Азариан убит в Тебризе; подполковник Мехди Хасанали убит в Исфахане; Алиреза Дост Мохаммади, высокопоставленный командир КСИР в Семнане, убит вместе с восемью другими членами КСИР.