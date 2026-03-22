Самолет из Москвы не долетел до Баку

Пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Баку, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщают российские СМИ.

Согласно информации сервиса отслеживания полетов Flightradar24, вылет из Москвы был запланирован на 08:10 (09:10 по Баку), фактическое время вылета — 08:15. Ожидаемое время прибытия в Баку составляло 12:45 (13:45 по Баку), однако самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стала неисправность одного из двигателей. Обстоятельства случившегося выясняются.