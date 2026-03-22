Спецпосланник Трампа рассказал о «конструктивных» переговорах с Киевом

Во Флориде накануне прошла встреча украинской и американской делегаций — первая после длительной паузы, связанной с началом войны на Ближнем Востоке.

«Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Отдельное внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал глава украинской делегации Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 марта, заявил, что «команды продолжат общаться и завтра». «Самое главное — понять, насколько российская сторона готова к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только выросли», — сказал Зеленский.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что стороны «провели конструктивные встречи», сосредоточив внимание на «сужении круга вопросов» и «разрешении оставшихся проблем» для приближения к мирному соглашению.

В составе украинской делегации были лидер фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов и замглавы МИД Сергей Кислица. Со стороны США кроме Уиткоффа были зять президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента Крис Карран.