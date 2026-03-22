Иран заявил, что сбил F-15

Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении истребителя F-15 в районе Ормузского пролива.

Согласно заявлению совместного штаба ПВО, инцидент произошел несколько часов назад над южным побережьем Ирана. По предварительным данным, самолет был перехвачен и атакован ракетами наземных зенитных систем. Идет расследование для установления точной судьбы истребителя и его экипажа.

Официальных подтверждений потери самолета со стороны США или их союзников, эксплуатирующих F-15 в данном регионе, пока не поступало.