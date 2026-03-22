Противостояние Израиля и «Хезболлы»: уничтожаются мосты в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ армии уничтожить все мосты через реку Литани, чтобы «предотвратить переход боевиков «Хезболлы» и оружия на юг».

По словам израильского министра, эти мосты используются «для террористической деятельности «Хезболлы».

Также дан приказ «ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях, чтобы сорвать угрозы израильским поселениям — в соответствии с моделью Бейт-Ханун и Рафиах в Газе».

Кац заявил, что «ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Ливане, чтобы ликвидировать боевиков «Хезболлы» и как можно скорее достичь линии ПТУР и контрольных точек для защиты поселений». Также сообщается, что идет эвакуация жителей южного Ливана к северу до реки Литани из зоны боевых действий «для их защиты».