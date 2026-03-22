Против Израиля готовились теракты

Служба общей безопасности (ШАБАК) Израиля задержала четверых жителей Умм эль-Фахма, граждан Израиля, готовивших теракт.

Отмечается, что они были задержаны в ходе совместной операции ШАБАК и полиции Израиля. Следствием установлено, что подозреваемые готовились к совершению терактов на территории Израиля. Для реализации плана они нелегально приобрели огнестрельное оружие, а также страйкбольное снаряжение, использовали его для тренировочных стрельб.

В ходе оперативных действий израильские силовики изъяли большое количество оружия и боеприпасов.