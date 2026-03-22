Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
К чему может привести ультиматум Трампа?

14:42 775

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, потребовав открыть Ормузский пролив в течение двух суток.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной», — написал Трамп в своей соцсети.

По мнению экспертов и аналитиков, главной целью удара может стать мощная парогазовая электростанция Дамаванд под Тегераном (2868 МВт).

Уничтожение электростанции может повлечь за собой, в частности, энергетический коллапс: потеря 4% всей генерации Ирана и обесточивание Тегерана; цепную реакцию: резкое падение частоты в сети может привести к автоматическому отключению других станций и общенациональному блэкауту.

Также Ирану может грозить гуманитарный кризис, а именно остановка систем водоснабжения, связи и работы больниц.

По мнению аналитиков, действия Трампа направлены на создание невыносимых условий для иранского режима, тем самым провоцируя внутреннее недовольство населения на фоне разрушения экономики.

