Президент Финляндии: США уже «не добрый гегемон»

Соединенные Штаты изменили свой подход к внешней политике, перестав быть «добрым гегемоном» и став «непредсказуемыми», заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

«Я считаю, что сейчас есть различия во внешней политике США... И разница в том, что в старые времена, когда США были добрым гегемоном, они сначала консультировались со своими союзниками о Ливии, Ираке и Афганистане, а также добивались одобрения Совета Безопасности ООН. А если это не получится, она пойдет вместе со своими союзниками», — сказал президент Финляндии.

Стубб уточнил, что операцию против Ирана США провели вместе с Израилем, не информируя союзников.

Интервьюер уточнил у Стубба, что за гегемон США сегодня. «Я не буду приводить прилагательное, но это другой тип гегемона... Он все еще очень сильный», — ответил он.