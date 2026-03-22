«Война стоит денег»: Иран признал, что требует $2 млн за транзит судов через Ормуз

По словам парламентария, эта мера уже реализована и отражает «новый суверенный режим» в проливе: «Поскольку война стоит денег, мы, естественно, должны это сделать и взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив».

Иран внедрил новый подход к контролю над Ормузским проливом, начав взимать с некоторых судов $2 млн, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди. Его слова приводит Iran International.

Что касается ультиматума президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских электростанций, если Тегеран не снимет блокаду пролива в течение 48 часов, Боруджерди заявил, что все энергетические мощности Израиля находятся в пределах досягаемости. «Мы можем уничтожить их все за один день», — утверждает он.

Ранее представитель Ирана в морской организации ООН Али Мусави заявил, что Ормузский пролив якобы открыт для всех судов, за исключением тех, что связаны с «врагами Ирана».

О том, что Иран требует плату за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков, несколько дней назад сообщали Lloyd's List и Financial Times. Маршрут проходит через территориальные воды Ирана, близ острова Ларак, где ВМС КСИР и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов.

Ряд стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай, уже ведут прямые переговоры с Тегераном для прохода их танкеров. При этом неясен механизм проведения платежей с учетом действующих санкций против Ирана.