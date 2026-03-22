В центре Стамбула обрушились жилые дома

Два жилых дома обрушилось в центральном районе Стамбула Фатих, сообщают турецкие СМИ.

Уточняется, что здания были построены близко друг к другу, взрыв в одном из них вызвал «эффект домино», приведя к обрушению соседнего. Губернатор Стамбула Давут Гюль назвал причиной инцидента взрыв природного газа.

«Сообщается, что взрыв был вызван природным газом. Под завалами находились 9 человек. 7 человек находятся в больнице, 1 человек доставлен в больницу», — сказал он.

Начата спасательная операция, однако доступ к месту происшествия затруднен из-за узких улиц и плотной застройки района.