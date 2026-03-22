Нетаньяху на месте удара: Иран «держит всех под прицелом»

«…Иран нанес удар по гражданскому району. Они делают это как орудие массового убийства. К счастью, никто не погиб, но это благодаря удаче, а не их намерению. Их намерение — убивать мирных жителей», — сказал Нетаньяху, слова которого приводит CNN.

По его словам, Иран «перекрывает международный морской маршрут — энергетический маршрут — и пытается шантажировать весь мир». «Какие еще доказательства вам нужны, чтобы доказать, что этот режим, угрожающий всему миру, должен быть остановлен?»

Нетаньяху заявил, что Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на американо-британскую базу Диего-Гарсия: «Это 4000 км. Я все время предупреждал. Теперь у них есть такая возможность. Они проникают глубоко в Европу. Они уже обстреляли европейскую страну Кипр. Они берут под прицел всех подряд».

Нетаньяху выразил надежду, что новые страны присоединятся к военной операции США и Израиля против Ирана. «Настало время, чтобы лидеры остальных стран присоединились к нам», — приводит его слова The Times of Israel.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану. В свою очередь, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военная операция против Ирана в настоящее время уже прошла «половину пути» по достижению ее целей.