«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана

Опасность в Ормузском проливе представляют не авиация или ракеты Ирана, а флот иранских мини-подлодок, пишут британские СМИ, проанализировав скрытую угрозу судоходству в проливе.

Основу подводных сил Ирана составляют субмарины класса «Гадир». Их называют «призраками в Персидском заливе». Весом всего 120 тонн и длиной около 29 метров, эти лодки спроектированы для работы в мутных и мелких водах Персидского залива. Их компактность позволяет действовать на глубине 30 метров, где крупные ударные подлодки становятся неэффективными и легко обнаруживаемыми.

Мини-подводные лодки класса «Гадир» могут бесшумно следить за своей «добычей», выпускать подводные противокорабельные крылатые ракеты или самонаводящиеся торпеды, а затем просто исчезать.

По оценкам экспертов, Тегеран располагает десятью такими единицами. Их ключевая задача - скрытная установка морских мин в ночное время и торпедные атаки на танкеры. Условия пролива - интенсивный шум от нефтедобычи и сложный рельеф - делают их поиск практически невозможным для современных систем ПЛО.