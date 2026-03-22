Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно

«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана

16:16

Опасность в Ормузском проливе представляют не авиация или ракеты Ирана, а флот иранских мини-подлодок, пишут британские СМИ, проанализировав скрытую угрозу судоходству в проливе.

Субмарины класса «Гадир»

Основу подводных сил Ирана составляют субмарины класса «Гадир». Их называют «призраками в Персидском заливе». Весом всего 120 тонн и длиной около 29 метров, эти лодки спроектированы для работы в мутных и мелких водах Персидского залива. Их компактность позволяет действовать на глубине 30 метров, где крупные ударные подлодки становятся неэффективными и легко обнаруживаемыми.

Мини-подводные лодки класса «Гадир» могут бесшумно следить за своей «добычей», выпускать подводные противокорабельные крылатые ракеты или самонаводящиеся торпеды, а затем просто исчезать.

По оценкам экспертов, Тегеран располагает десятью такими единицами. Их ключевая задача - скрытная установка морских мин в ночное время и торпедные атаки на танкеры. Условия пролива - интенсивный шум от нефтедобычи и сложный рельеф - делают их поиск практически невозможным для современных систем ПЛО.

Кроме мини-субмарин, Иран располагает 600-тонными лодками класса «Фатех» с улучшенными датчиками; тяжелыми субмаринами «Кило»: три дизель-электрических судна российского производства (3000 тонн), которые, однако, менее эффективны на мелководье; диверсионными средствами: аппаратами для доставки боевых пловцов и катерами-камикадзе.

Стратегия Ирана не в уничтожении американских авианосцев, а «в параличе» мировой торговли нефтью. Массовое минирование пролива может заблокировать поставки на недели, так как разминирование в таких условиях - крайне долгий и опасный процесс.

«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана
«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана
16:16 1143
«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана
«Призраки в Персидском заливе»: секретная армада Ирана
