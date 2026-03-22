Противобункерные бомбы вскрывают подземные ракетные «города» Ирана

Авиация США совершила вторую серию налетов на военные объекты в районе города Боразджана (провинция Бушер) на юге Ирана.

Сообщается, что целью атаки стали подземные хранилища баллистических и противокорабельных ракет Корпуса стражей исламской революции. Для поражения укрепленных объектов были задействованы тяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator).

Местные жители сообщали о серии мощных вторичных детонаций, которые не прекращались в течение нескольких часов, что косвенно подтверждает прямое попадание в крупные склады боеприпасов.